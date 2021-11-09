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Overwatch: как Маккри переименуют в Коула Кэссиди, раскроют в комиксе

Процесс переименования Маккри в Коула Кэссиди раскроют в комиксе
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Blizzard и Dark Horse Comics выпустят комикс, который расскажет причину переименования Маккри в Коула Кэссиди относительно истории Overwatch.

Цифровую серию комиксов под названием «Overwatch: Новая кровь» (New Blood) выпустят в пяти частях. Сюжет расскажет о путешествии Коула Кэссиди в поисках новой команды. История написана Рэем Фоксом, а иллюстрации создала Ирен Кох («Легенда о Корре»).

Издание Gamespot представило первые страницы и обложку комикса:

Фото: Gamespot

Фото: Gamespot

Фото: Gamespot

Blizzard переименовала героя Overwatch Маккри в Коула Кэссиди из-за скандалов с домогательствами и неподобающем поведении в компании. В них был замешан разработчик Джесси Маккри, в честь которого и назвали персонажа.

Скандал в Blizzard начался в июле этого года и продолжается до сих пор. Против компании подал иск Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения (DFEH), а глава Activision Blizzard урезал себе зарплату на 99,96%.

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