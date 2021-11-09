LEGO выпустит огромный набор AT-AT по «‎Звёздным войнам»‎ с 6785 деталями

LEGO запустит в продажу набор AT-AT по «Звёздным войнам» с Люком Скайуокером и генералом Вирсом из пятого эпизода саги. Высота шагохода составит 62 см, а в комплект добавят штурмовиков на спидерах и трос для Люка.
AT-AT будет оснащён сгибаемыми ногами для перемещения и головой с тяжёлыми бластерами. В открываемый отсек шагохода поместятся до сорока мини-фигурок LEGO. Из сил Галактической Империи в комплекте появятся штурмовики с турелью, 2 спидера, водители и генерал Вирс, который управлял атакой на базу повстанцев.
Фото: LEGO
Люкс с помощью троса сможет прицепиться к AT-AT как в битве при Хоте из пятого эпизода «Звёздных войн» 1980 года. При себе у джедая будет синий световой меч.
Фото: LEGO
Набор AT-AT состоит из 6785 деталей и предназначен для взрослых. Комплект обойдётся в $ 800 и поступит в продажу 26 ноября.
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