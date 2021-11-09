Четвёртую часть «Джона Уика» уже сняли. Фильм могут назвать «Хагакурэ»
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Похоже, четвёртая часть франшизы «Джон Уик» выйдет с подзаголовком «Хагакурэ». Информация о названии появилась на подарках создателям ленты в честь окончания съёмок картины. Киану Ривз, кстати, подарил членам съёмочной группы часы Rolex Submariner за почти миллион рублей.
Подзаголовок «Хагакурэ» выбран не просто так. В японской культуре этим словом обозначается руководство воина и самурая. Этот кодекс означает готовность умереть в любой момент, особенно за свой клан и личные цели. Вероятно, такое название выбрано из-за параллели сюжета ленты и культуры.
Режиссёром боевика выступил Чад Стахелски. Главные роли исполнили Киану Ривз, Иэн МакШейн, Донни Йен, Хироюки Санада и другие. Премьера фильма состоится 26 мая 2022 года.
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