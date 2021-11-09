Дополнение для Borderlands 2 про Крошку Тину сделали бесплатной игрой на ПК

Gearbox бесплатно раздаёт дополнение Tiny Tina's Assault on Dragon Keep из Borderlands 2, для чего расширение сделали отдельным продуктом. Разработчики таким образом решили напомнить игрокам о скором выходе спин-оффа Tiny Tina Wonderlands, поскольку дополнение 2013 года послужило началом всей затеи.

Сейчас бесплатно получить игру можно на ПК через Epic Games Store, но уже 16 ноября цена увеличится до 719 рублей. На консолях игру сразу продают за деньги — за 719 рублей на PlayStation и $ 10 на Xbox.

Дополнение рассказывает о становлении Тины и её опасном фэнтези-приключении. Игрокам предстоит встретиться с различными противниками и опробовать на них большое количество видов оружия.

Tiny Tina Wonderlands выйдет 25 марта 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Главной героиней выступит Крошка Тина. Разработчики обещали масштабные перестрелки с противниками и весёлый игровой процесс.