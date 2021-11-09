У Тодда Говарда уже есть идея для Fallout 5, но игра выйдет не раньше 2028 года

В масштабном интервью IGN в честь 10-летия «Скайрима» геймдизайнер Тодд Говард затронул тему следующей номерной Fallout.

Изначально журналисты поинтересовались, учитывая занятость Bethesda Game Studios на Starfield и затем The Elder Scrolls 6, есть ли вероятность передать Fallout 5 другому разработчику — как это делали с Fallout: New Vegas за авторством Obsidian.

Однако Говард не поддержал затею, отметив, что у Bethesda уже есть примерное видение пятой части серии. Более того, франшиза остаётся важной частью ДНК компании.

Периодически мы работали с другими людьми над развитием Fallout. Я не могу сказать, что будет потом. Но у нас уже есть примерный план на Fallout 5 — то, что мы хотим сделать.

Ждать появления продолжения в ближайшие годы определённо не стоит. В конце 2022 года BGS планирует выпустить Starfield, после чего придёт время The Elder Scrolls 6 — а она вряд ли появится раньше 2025 года.

Опять же, я бы хотел просто махнуть рукой и выпустить Fallout 5. Я бы с радостью нашёл возможность ускорить наши процессы, но сейчас не могу ничего сказать о будущем.

То есть Fallout 5 в лучшем случае появится в 2028 году — скорее всего, правда, ещё позже. А сейчас примерный график выпуска игр студии Тодда Говарда выглядит следующим образом:

Starfield — 11 ноября 2022 года

The Elder Scrolls 6 — не раньше 2025 года

Fallout 5 — не раньше 2028 года.

Ещё в 2018 году глава по маркетингу Bethesda Питт Хайнс прокомментировал сроки выпуска новых игр Bethesda Game Studios. Это было ещё до пандемии, поэтому сроки ещё и наверняка успели съехать.

Если говорить о релизе, то ожидание продлится примерно столько же, сколько прошло между Fallout 3 (2008) и «Скайримом» (2011), потом до Fallout 4 (2015) и теперь до Fallout 76 (2018).



Примерный промежуток времени сохранится. По крайней мере, я рассчитываю на это.