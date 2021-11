Почему есть опасения за Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition?

Уже 11 ноября выйдет сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, в который войдут ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas. В подготовке к релизу Rockstar Games уже убрала из магазинов предыдущие версии экшенов.

Показанные скриншоты и трейлеры ремастеров понравились далеко не всем, а поклонники GTA заметили первую цензуру. Из-за этого у некоторых есть логичные опасения по поводу качества новых версий.

И опасаться есть чего. Последние версии трилогии для PS3, Xbox 360 и смартфонов получились, мягко говоря, неудачными, по сравнению с оригиналом. Да, они стали чётче благодаря увеличенному разрешению и сглаживанию, но в экшенах появилось множество проблем, которых не было во времена PS2 и Xbox.

Если в мобильных версиях изменения могли нести смысл, то перенос их на консоли возбудил много вопросов. Из оригинальных GTA пропало много растительности, удалены некоторые погодные эффекты и переделано освещение. Из-за этого местами пострадала атмосфера, а изображение стало слишком ярким.

Фото: Vadim M

Пострадали и модели персонажей, чести тела которых стали слишком заострёнными. Иногда у них деформируются лица и закрываются глаза.

Также испортились определённые возможности вроде скорости плавания и езды на велосипеде в San Andreas, а некоторые миссии нельзя пройти из-за ошибок. И это далеко не все проблемы последних доступных версий трилогии с PS3 и Xbox 360.

Именно из-за таких неисправностей есть опасения относительно Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, где значительно изменят и геймплей. Он станет ближе к GTA 5. Ремастеры готовит та же студия, которая разрабатывала GTA 3, Vice City и San Andreas для смартфонов, Xbox 360 и PS3.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition появится на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. В 2022 году ремастеры доберутся до смартфонов.