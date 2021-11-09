Jurassic World Evolution 2 вышла — уже можно строить парки с динозаврами

Студия Frontier Developments объявила о выходе Jurassic World Evolution 2, в которой можно управлять парком с динозаврами. Для игры выпустили релизный трейлер.
Jurassic World Evolution 2 — стратегия, в которой игроки берут на себя роль менеджера доисторического зоопарка. Всего в нём представлены более 75 доисторических видов животных.
События кампании разворачиваются после фильма «Мир юрского периода 2». В стратегии появятся знакомые персонажи вроде доктора Малкольма и Клэр Дилинг. Герои озвучены Джеффом Голдблюмом и Брайсом Ховардом соответственно.
Игроку предстоит строить сооружения для содержания диких динозавров с помощью большого набора инструментов и учитывать интересы посетителей. Будут представлены разнообразные локации — от пустынь до густых лесов. Каждая из местностей обладает своими условиями и трудностями вроде особенностей рельефа и погоды.
Фото: Frontier Developments
Кроме кампании, в Jurassic World Evolution 2 появился режим «Теория хаоса», который предложит пережить знаковые события фильмов серии «Парк Юрского периода». Также доступны режимы «Испытания» и «Песочница».
Jurassic World Evolution 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и в облачном сервисе GeForce NOW.
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