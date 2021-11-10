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Unity приобрела киностудию Питера Джексона

Unity приобрела киностудию Питера Джексона
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Известный австралийский режиссёр Питер Джексон (трилогия «Властелин Колец», «Кинг Конг») продал студию по созданию спецэффектов Weta Digital. Покупателем стала компания Unity Technologies — авторы одного из самых популярных игровых движков в мире. Сделку оценивают в $ 1,625 млрд.

Weta Digital создавала спецэффекты для множества блокбастеров, включая трилогию «Властелин Колец», «Хоббит» и «Аватар». По условиям сделки в Unity перейдут около 275 сотрудников студии, а также все инструменты и наработки компании — их планируют продавать через облачный сервис, цены на ПО объявят чуть позже.

Питер Джексон в своей речи рассказал о новых возможностях для художников из множества отраслей. Предоставление настолько технологичных инструментов «может даже изменить чьи-то жизни».

Ранее стало известно, что «Игра в кальмара» получит продолжение в виде второго сезона. Об этом рассказал режиссёр и сценарист шоу Хван Дон Хёк.

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