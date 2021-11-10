Forza Horizon 5 показала лучший старт среди игр Xbox Game Studios

Глава Xbox Фил Спенсер рассказал об успехах Forza Horizon 5. По его словам, релиз гоночного проекта стал самым успешным в истории Xbox Game Studios. В проект уже сыграло более 4,5 млн человек.

Мы годами инвестируем в Xbox, чтобы в наши проекты играли как можно больше людей. С 4,5 млн игроков на ПК, Xbox и «облаке» Forza Horizon 5 воплощает нашу философию в жизнь. Это крупнейший запуск для Xbox Game Studios — пиковый онлайн уже в три раза выше, чем у FH4. Спасибо игрокам и мои поздравления Playground Games.

Forza Horizon 5 вышла 9 ноября и получила самые высокие оценки в этом году: по данным агрегатора Metacritic средний балл проекта составляет 92.

Одним из факторов успеха стали функции доступности — в игре уже есть детальные настройки для дальтоников, а совсем скоро появится режим для глухих и слабослышащих.

Ранее пользователь сравнил реальные мексиканские достопримечательности с виртуальными, воссозданными в аркадной гонке. На некоторых кадрах при первом взгляде не сразу можно отличить настоящую фотографию от скриншота из игры.