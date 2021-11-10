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Forza Horizon 5 показала лучший старт среди игр Xbox Game Studios

Forza Horizon 5 показала лучший старт среди игр Xbox Game Studios
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Глава Xbox Фил Спенсер рассказал об успехах Forza Horizon 5. По его словам, релиз гоночного проекта стал самым успешным в истории Xbox Game Studios. В проект уже сыграло более 4,5 млн человек.

Мы годами инвестируем в Xbox, чтобы в наши проекты играли как можно больше людей. С 4,5 млн игроков на ПК, Xbox и «облаке» Forza Horizon 5 воплощает нашу философию в жизнь. Это крупнейший запуск для Xbox Game Studios — пиковый онлайн уже в три раза выше, чем у FH4. Спасибо игрокам и мои поздравления Playground Games.

Forza Horizon 5 вышла 9 ноября и получила самые высокие оценки в этом году: по данным агрегатора Metacritic средний балл проекта составляет 92.

Обзор Forza Horizon 5. Опять лучшая гонка современности Обзор Forza Horizon 5. Опять лучшая гонка современности

Одним из факторов успеха стали функции доступности — в игре уже есть детальные настройки для дальтоников, а совсем скоро появится режим для глухих и слабослышащих.

Ранее пользователь сравнил реальные мексиканские достопримечательности с виртуальными, воссозданными в аркадной гонке. На некоторых кадрах при первом взгляде не сразу можно отличить настоящую фотографию от скриншота из игры.

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