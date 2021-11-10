Первые реальные кадры и геймплей переиздания GTA: San Andreas
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Пользователь Reddit рассказал о получении диска с GTA: The Trilogy — The Definitive Edition раньше времени. Он тут же начал играть и поделился скриншотами из GTA: San Andreas. По словам пользователя, он играет в PS4-версию.
Судя по скриншотам, в San Andreas заметно увеличили дальность прорисовки, подправили гамму и добавили круговое колесо выбора оружия из GTA 5. Пользователь сообщил, что пока не обнаружил серьёзных багов. Чуть позже он выложил ролик с первыми минутами игры.
Сама Rockstar до сих пор не показала официальный геймплей переиздания, хотя выход GTA: The Trilogy состоится уже завтра, 11 ноября. Ранее студия неожиданно выложила 33 гифки с культовыми моментами трилогии, показанными в ремастере.
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