Первые реальные кадры и геймплей переиздания GTA: San Andreas

Пользователь Reddit рассказал о получении диска с GTA: The Trilogy — The Definitive Edition раньше времени. Он тут же начал играть и поделился скриншотами из GTA: San Andreas. По словам пользователя, он играет в PS4-версию.

Судя по скриншотам, в San Andreas заметно увеличили дальность прорисовки, подправили гамму и добавили круговое колесо выбора оружия из GTA 5. Пользователь сообщил, что пока не обнаружил серьёзных багов. Чуть позже он выложил ролик с первыми минутами игры.

Сама Rockstar до сих пор не показала официальный геймплей переиздания, хотя выход GTA: The Trilogy состоится уже завтра, 11 ноября. Ранее студия неожиданно выложила 33 гифки с культовыми моментами трилогии, показанными в ремастере.