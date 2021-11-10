Энтузиаст добавил в Dark Souls оружие из серии Halo

Пользователь под ником InfernoPlus разработал глобальную модификацию Remastest Mod для Dark Souls. Он добавил в игру оружие и арены из серии Halo, ввёл новые механики и магические предметы.
InfernoPlus не просто добавил пушки из шутера, но и разработал для них собственные анимации, перенёс звуки и эффекты. По его словам, мод добавляет в игру больше двухсот нововведений.
Помимо оружия, в модификацию добавлено 13 карт, среди которых есть культовая Crossfire из первой Half-Life. Специально для неё автор разработал механику прыжка через перила.
Прыжок через перила на Crossfire
В Remastest Mod очень много и другого контента: например, новые добивания и контратаки. Моддер также ускорил некоторые анимации и сделал более удобными луки и арбалеты. Скачать модификацию можно бесплатно на странице Patreon.
Ранее стример прошёл Dark Souls 3, используя всего одну кнопку, — на это ушло примерно две недели.
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