На YouTube появились первые ролики с геймплеем GTA: The Definitive Edition

Раз сама Rockstar не показывает GTA: The Definitive Edition, это сделают поклонники. Некоторым счастливчикам удалось чуть раньше получить копию выходящего завтра ремастера и они сразу же поделились первым геймплеем на YouTube и других площадках.

Мы уже писали о скриншотах GTA San Andreas, а теперь пришло время более полноценного взгляда на трилогию:

GTA Vice City

В этом видео можно рассмотреть не только катсцены, которые мы видели в дебютном трейлере и недавних гифках, но и езду по городу, новый интерфейс и стрельбу. Правда, сравнения Rockstar c GTA 5, похоже, всё же были слегла преувеличены.

Продолжение

GTA 3

Тут аналогично можно взглянуть на разные аспекты боевика, включая открытый мир, езду на машине, окружение и интерфейс.

Оба ролика записаны на PS4, где игры работает при 30 кадрах в секунду. Зрители также обратили внимание, что никакой физики тел здесь нет — только предзаписанные анимации.

Выход GTA: The Definitive Edition на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК случится завтра, 11 ноября.