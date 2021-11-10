The Elder Scrolls 6 делают так долго, чтобы не разочаровать фанатов «Скайрима»

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард в интервью изданию IGN рассказал про Starfield и разработку The Elder Scrolls 6.
По его словам, компания хотела бы выпустить новую часть «Свитков» как можно раньше, но всё же лучше сделать всё правильно и не торопиться. Такой большой перерыв между Skyrim и продолжением точно не сулит ничего хорошего, однако в «Скайрим» до сих пор играют, а теперь ещё есть и TES Online, которая тоже помогает фанатам в ожидании новых приключений.
Я бы правда хотел взмахнуть волшебной палочкой, и игра, которую мы хотим сделать, уже вышла.
Тодд Говард надеется оправдать такое длительное ожидание новой части The Elder Scrolls масштабом и качеством игры. Для Bethesda сейчас самое главное — «сделать всё правильно».
После Fallout 4 компания принялась разрабатывать Starfield, а не TES 6. Такое решение было вызвано желанием Bethesda заняться чем-то новым — и более удобного случая потом могли просто не найти.
Мне казалось, если мы не начнём делать Starfield сейчас, то уже не вернёмся к ней никогда.
У шестой части The Elder Scrolls нет даже примерной даты выхода, а из всех имеющихся материалов по игре — только небольшой анонсирующий тизер. Скорее всего, релиз случится не раньше 2025 года, тогда как Fallout 5 не стоит ждать раньше 2028-го.
Starfield же выйдет 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series.
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