Суд всё же обязал Apple добавить сторонние платежи в App Store до 9 декабря

Суд между Apple и Epic Games продолжается уже больше года. В сентябре 2021 года судья Гонсалес Роджерс огласила вердикт: Apple должна будет разрешить разработчикам добавлять ссылки на сторонние платёжные системы в App Store. В таком случае компания не будет получать 30% с внутриигровых покупок пользователей.

Apple подала апелляцию, чтобы приостановить действие судебного решения — тем самым отсрочить его вступление в силу на какое-то время. Компания заявляла, что отсрочка «позволит ещё сильнее защитить свою платформу и обезопасить потребителей».

В результате суд отклонил апелляцию Apple — компания всё ещё обязана до 9 декабря разрешить разработчикам использовать сторонние сервисы для покупок в App Store. По словам судьи, «потенциальная отсрочка поможет Apple выиграть несколько дополнительных лет», так как судебные разбирательства подобного масштаба занимают много времени.

У компании остаётся последняя возможность подать заявление в верховный суд США, однако вряд ли решение изменится.

Ранее на Apple завели уголовное дело в России. Основанием послужил запрет корпорации: разработчики не могут уведомлять клиентов об альтернативных способах оплаты в App Store.