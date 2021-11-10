Суд всё же обязал Apple добавить сторонние платежи в App Store до 9 декабря

Суд между Apple и Epic Games продолжается уже больше года. В сентябре 2021 года судья Гонсалес Роджерс огласила вердикт: Apple должна будет разрешить разработчикам добавлять ссылки на сторонние платёжные системы в App Store. В таком случае компания не будет получать 30% с внутриигровых покупок пользователей.
Apple подала апелляцию, чтобы приостановить действие судебного решения — тем самым отсрочить его вступление в силу на какое-то время. Компания заявляла, что отсрочка «позволит ещё сильнее защитить свою платформу и обезопасить потребителей».
В результате суд отклонил апелляцию Apple — компания всё ещё обязана до 9 декабря разрешить разработчикам использовать сторонние сервисы для покупок в App Store. По словам судьи, «потенциальная отсрочка поможет Apple выиграть несколько дополнительных лет», так как судебные разбирательства подобного масштаба занимают много времени.
У компании остаётся последняя возможность подать заявление в верховный суд США, однако вряд ли решение изменится.
Ранее на Apple завели уголовное дело в России. Основанием послужил запрет корпорации: разработчики не могут уведомлять клиентов об альтернативных способах оплаты в App Store.
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