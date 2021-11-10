Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хакерам удалось взломать YouTube-канал Digital Foundry — сейчас он удалён

Хакерам удалось взломать YouTube-канал Digital Foundry — сейчас он удалён
Комментарии

10 ноября специалисты с YouTube-канала Digital Foundry сообщили о взломе. Злоумышленники прошли через двухуровневую защиту и получили доступ к аккаунту. Затем хакеры изменили название на SpaceX и включили трансляцию по запуску космической программы Crew 3.

На данный момент канал удалён. Вероятно, Google заблокировал его из-за жалоб зрителей на мошенничество. Команда Digital Foundry ждёт, когда корпорация вернёт ей доступ к аккаунту и восстановит канал. Специалисты подчеркнули, что для них это такая же неприятная ситуация, как и для зрителей.

После переименования канала на Space X некоторые подумали, что технических специалистов купила компания Илона Маска. Также шутили, что теперь будут смотреть разборы космических полётов и производительность в это время.

Команда Digital Foundry известна тем, что проводит подробные технические анализы видеоигр. Специалисты сравнивают графику на разных платформах и разбирают работу различных технологий.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021