Хакерам удалось взломать YouTube-канал Digital Foundry — сейчас он удалён

10 ноября специалисты с YouTube-канала Digital Foundry сообщили о взломе. Злоумышленники прошли через двухуровневую защиту и получили доступ к аккаунту. Затем хакеры изменили название на SpaceX и включили трансляцию по запуску космической программы Crew 3.
На данный момент канал удалён. Вероятно, Google заблокировал его из-за жалоб зрителей на мошенничество. Команда Digital Foundry ждёт, когда корпорация вернёт ей доступ к аккаунту и восстановит канал. Специалисты подчеркнули, что для них это такая же неприятная ситуация, как и для зрителей.
После переименования канала на Space X некоторые подумали, что технических специалистов купила компания Илона Маска. Также шутили, что теперь будут смотреть разборы космических полётов и производительность в это время.
Команда Digital Foundry известна тем, что проводит подробные технические анализы видеоигр. Специалисты сравнивают графику на разных платформах и разбирают работу различных технологий.
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