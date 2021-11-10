Хакерам удалось взломать YouTube-канал Digital Foundry — сейчас он удалён

10 ноября специалисты с YouTube-канала Digital Foundry сообщили о взломе. Злоумышленники прошли через двухуровневую защиту и получили доступ к аккаунту. Затем хакеры изменили название на SpaceX и включили трансляцию по запуску космической программы Crew 3.

На данный момент канал удалён. Вероятно, Google заблокировал его из-за жалоб зрителей на мошенничество. Команда Digital Foundry ждёт, когда корпорация вернёт ей доступ к аккаунту и восстановит канал. Специалисты подчеркнули, что для них это такая же неприятная ситуация, как и для зрителей.

После переименования канала на Space X некоторые подумали, что технических специалистов купила компания Илона Маска. Также шутили, что теперь будут смотреть разборы космических полётов и производительность в это время.

Команда Digital Foundry известна тем, что проводит подробные технические анализы видеоигр. Специалисты сравнивают графику на разных платформах и разбирают работу различных технологий.