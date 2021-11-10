«Она светится как ёлка». Энтузиаст «подсветил» свою PS5 с помощью диодов

Пользователь Reddit под ником Longjumping-Ad-7645 решил добавить своей PlayStation 5 изюминку и своеобразно украсил консоль с помощью светодиодов по бокам.
Подсветка регулируется с помощью пульта. Энтузиаст показал, что также есть несколько режимов. По словам Longjumping-Ad-7645, это его первая подобная работа с техникой.
Пользователи в комментариях разделились во мнении. Одни считают, что так консоль выглядит даже лучше, а другие противоположного мнения. Аудитория обеспокоена тем, что светодиодные ленты помешают охлаждению. Автор на эти вопросы не ответил.
Nail_Clipperz сравнил PS5 с рождественской ёлкой. Он предложил энтузиасту раскрасить боковые панели в зелёный. Тогда разницы не будет вообще.
Забавно, как ваша PS5 похожа на рождественскую ёлку. Раскрасьте её в зелёный!
Пока кто-то кастомизирует свою PS5 другие ждут, когда консоль появится в продаже. Судя по прогнозам аналитиков и различных компаний, стабильные поставки устройств не стоит ждать до второй половины 2022 года.
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