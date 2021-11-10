Разработчики Star Citizen планируют открыть огромную студию на 1000 человек

Разработчики Star Citizen компания Cloud Imperium Games планируют открыть большую студию в Манчестере — по их планам она будет вмещать около 1000 сотрудников.

Таким образом, это будет самая большая игровая студия в Англии.

Новый офис откроется в мае 2022 года — туда сразу же перейдут 400 сотрудников компании, которые до этого работали в городе Уимслоу. К численности в 1000 человек Cloud Imperium Games нацелена прийти к 2026 году.



В первую очередь расширение приурочено к новым темпам разработки Star Citizen — бюджет космосима весной превысил $350 млн. Помимо него компания также разрабатывает одиночный режим под названием Squadron 42 — это будет полноценная сюжетная кампания с участием Марка Хэмилла и Гэри Олдмэна. Дат выхода у проектов всё ещё нет.