Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработчики Star Citizen планируют открыть огромную студию на 1000 человек

Разработчики Star Citizen планируют открыть огромную студию на 1000 человек
Комментарии

Разработчики Star Citizen компания Cloud Imperium Games планируют открыть большую студию в Манчестере — по их планам она будет вмещать около 1000 сотрудников.

Таким образом, это будет самая большая игровая студия в Англии.

Новый офис откроется в мае 2022 года — туда сразу же перейдут 400 сотрудников компании, которые до этого работали в городе Уимслоу. К численности в 1000 человек Cloud Imperium Games нацелена прийти к 2026 году.

В первую очередь расширение приурочено к новым темпам разработки Star Citizen — бюджет космосима весной превысил $350 млн. Помимо него компания также разрабатывает одиночный режим под названием Squadron 42 — это будет полноценная сюжетная кампания с участием Марка Хэмилла и Гэри Олдмэна. Дат выхода у проектов всё ещё нет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021