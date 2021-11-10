Sony удалила рекламу PS5 с Трэвисом Скоттом после трагедии на концерте рэпера
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5 ноября популярный рэпер Трэвис Скотт выступил на фестивале Astroworld. В какой-то момент из-за большого числа людей началась давка, в ходе которой погибли восемь человек, а ещё 300 пострадали. После инцидента из Fortnite удалили эмоцию с рэпером, а теперь Sony скрыла рекламный ролик PS5 с музыкантом.
Видео вышло в 2020 году, а сам артист стал «креативным партнёром компании». Вероятно, после случившегося Sony разорвёт сотрудничество с рэпером. Об этом и может говорить удаление ролика с ним.
Музыканта обвинили в бездействии во время концерта. Шоу можно было остановить, но рэпер якобы не стал этого делать. Epic Games уже сотрудничала с музыкантом. В 2020 году он провёл свой концерт в Fortnite и презентовал новый трек.
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