Фильм по Borderlands в России назвали «Бордерлендс». Премьера летом 2022 года

«Бюллетень кинопрокатчика» сообщила даты премьер будущих картин в российском прокате.

Экранизация серии видеоигр Borderlands получила буквальное название — «Бордерлендс». Премьера ленты состоится 25 августа 2022 года.

Ещё стало известно, что боевик «Неудержимые 4» с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестром Сталлоне заглянет в российские кинотеатры 4 августа 2022-го. Кстати, пару дней назад появились фото со съёмок картины. На кадры попали сам Стэйтем, Сталлоне, Тони Джаа и Ико Уайс.

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Сюжет ленты «Бордерлендс» расскажет о том, как Лилит отправится на Пандору и встретится там с опасностями. Она будет вынуждена набрать в свою команду Крошку Тину, Роланда и других известных по серии персонажей.

Режиссёром экранизации Borderlands выступил Элай Рот, а сценарий написал Крейг Мазин. В главных ролях: Кейт Бланшетт (Лилит), Джейми Ли Кертис (Таннис), Кевин Харт (Роланд), Флориан Мунтяну (Криг), Джина Гершон (Мокси) и Ариана Гринблатт (Крошка Тина).