Rockstar раскрыла технические детали GTA: The Definitive Edition

Создатели Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition раскрыли технические детали грядущего завтра переиздания. Мы кратко рассказываем о главном.

Ранее уже было известно, что управление и стрельбу сделали ближе к GTA 5, тогда как физику автомобилей взяли из оригинальной GTA: San Andreas. Навигация теперь позволяет прокладывать маршрут и следить за дорогой по обновлённой мини-карте.

Графические обновили модели персонажей, оружия, дорог, зданий, окружения и тому подобного. Больше всего заметно новое освещение с усовершенствованными тенями, освещениями и эффектами. А окна в зданиях теперь создают эффект трёхмерного пространства внутри. Ещё сильно увеличили дальность прорисовки.

Круговое меню теперь используется для оружия и выбора радиостанций

А вот 60 кадров в секунду смогли реализовать только на двух консолях — PS5 и Xbox Series X. На остальных платформах, кроме ПК, придётся наслаждаться 30 FPS. Зато на Nintendo Switch разработчики используют сенсорный экран и гироскоп для прицеливания. На ПК же добавили масштабирование DLSS.

GTA: The Definitive Edition выходит завтра, 11 ноября. Сегодня Rockstar также подтвердила список радиостанций, а в сети начали появляться геймплейные ролики переиздания.