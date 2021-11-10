Rockstar раскрыла технические детали GTA: The Definitive Edition

Создатели Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition раскрыли технические детали грядущего завтра переиздания. Мы кратко рассказываем о главном.
Ранее уже было известно, что управление и стрельбу сделали ближе к GTA 5, тогда как физику автомобилей взяли из оригинальной GTA: San Andreas. Навигация теперь позволяет прокладывать маршрут и следить за дорогой по обновлённой мини-карте.
Графические обновили модели персонажей, оружия, дорог, зданий, окружения и тому подобного. Больше всего заметно новое освещение с усовершенствованными тенями, освещениями и эффектами. А окна в зданиях теперь создают эффект трёхмерного пространства внутри. Ещё сильно увеличили дальность прорисовки.
Круговое меню теперь используется для оружия и выбора радиостанций
А вот 60 кадров в секунду смогли реализовать только на двух консолях — PS5 и Xbox Series X. На остальных платформах, кроме ПК, придётся наслаждаться 30 FPS. Зато на Nintendo Switch разработчики используют сенсорный экран и гироскоп для прицеливания. На ПК же добавили масштабирование DLSS.
GTA: The Definitive Edition выходит завтра, 11 ноября. Сегодня Rockstar также подтвердила список радиостанций, а в сети начали появляться геймплейные ролики переиздания.
- 10 ноября 2021
-
18:39
-
18:25
-
17:45
-
17:38
-
17:04
-
16:16
-
15:31
-
15:01
-
14:48
-
14:15
-
14:06
-
13:36
-
13:11
-
12:55
-
12:21
-
12:15
-
11:12
-
10:19
-
09:56
-
09:39
-
09:19
-
08:40
- 9 ноября 2021
-
21:46
-
21:13
-
21:01
-
20:32
-
20:08
-
19:08
-
19:02
-
18:25
-
18:15
-
17:43
-
17:38
-
17:30
-
17:15