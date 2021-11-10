EA открыла редактор Battlefield Portal из BF 2042 для всех желающих

Создатели Battlefield 2042 открыли доступ к сайту редактора Battlefield Portal — там уже сейчас можно попробовать создать какой-нибудь нетривиальный режим с контентом Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3 и новенькой Battlefield 2042.

Сыграть, правда, не дадут до релиза — и для этого потребуется копия шутера.

При желании можно создать сервер с классическими правилами из оригинальных игр, что наверняка понравится тем, кто недоволен нововведениями футуристической BF 2042 — особенно специалистами вместо традиционных классов.

В базовом редакторе уже сейчас можно создать свою игру, выбрав:

режим (штурм, захват, каждый за себя, схватка команд)

список карт

настройки сервера (время игры, число жизней, лимит классов)

нужные модификаторы и ограничения.

Battlefield 2042 выходит 19 ноября, но уже 12 числа доступ откроют для покупателей премиальных изданий и подписчиков EA Play.