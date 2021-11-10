EA открыла редактор Battlefield Portal из BF 2042 для всех желающих
Поделиться
Создатели Battlefield 2042 открыли доступ к сайту редактора Battlefield Portal — там уже сейчас можно попробовать создать какой-нибудь нетривиальный режим с контентом Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3 и новенькой Battlefield 2042.
Сыграть, правда, не дадут до релиза — и для этого потребуется копия шутера.
При желании можно создать сервер с классическими правилами из оригинальных игр, что наверняка понравится тем, кто недоволен нововведениями футуристической BF 2042 — особенно специалистами вместо традиционных классов.
В базовом редакторе уже сейчас можно создать свою игру, выбрав:
- режим (штурм, захват, каждый за себя, схватка команд)
- список карт
- настройки сервера (время игры, число жизней, лимит классов)
- нужные модификаторы и ограничения.
Battlefield 2042 выходит 19 ноября, но уже 12 числа доступ откроют для покупателей премиальных изданий и подписчиков EA Play.
Комментарии
- 10 ноября 2021
-
18:39
-
18:25
-
17:45
-
17:38
-
17:04
-
16:16
-
15:31
-
15:01
-
14:48
-
14:15
-
14:06
-
13:36
-
13:11
-
12:55
-
12:21
-
12:15
-
11:12
-
10:19
-
09:56
-
09:39
-
09:19
-
08:40
- 9 ноября 2021
-
21:46
-
21:13
-
21:01
-
20:32
-
20:08
-
19:08
-
19:02
-
18:25
-
18:15
-
17:43
-
17:38
-
17:30
-
17:15
Партнерский контент