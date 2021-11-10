Игра на скидках! Список желаемого на PS5 наконец стал полезным
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Sony объявила о введении уведомлений о скидках на игры для PS5 из списка желаемого. До этого функция работала лишь как удобный способ хранить перечень того, что хочется приобрести со временем.
Чтобы получать сообщать о снижении цены надо включить уведомления в мобильном приложении PlayStation (PS App) или на самой PlayStation 5.
Что удивительно, среди консолей функция впервые появилась именно у Nintendo с появлением Switch, тогда как Sony и Microsoft до сих пор с трудом реализуют возможность. Фактически у PlayStation она появилась только сейчас — и то исключительно на PS5. На Xbox же подобный функции до сих пор нет, но наверняка вскоре появится.
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