Раскрыты системные требования Battlefield 2042
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EA раскрыла системные требования Battlefield 2042 — к примеру, для комфортной игры понадобится хотя бы RTX 3060 и 100 гигабайт свободного места на скоростном накопителе.
Минимальные
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-6600k или AMD Ryzen 5 1600
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 100 ГБ.
Рекомендуемые
- Процессор — Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X
- Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT
- Оперативная память — 16 ГБ
- Место на диске — 100 ГБ на SSD.
До релиза шутера остаются считанные дни: полноценный запуск состоится 19 ноября, но уже послезавтра, 12 числа, в новинку ворвутся покупатели премиальных изданий и подписчики EA Play.
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