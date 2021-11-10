Раскрыты системные требования Battlefield 2042

EA раскрыла системные требования Battlefield 2042 — к примеру, для комфортной игры понадобится хотя бы RTX 3060 и 100 гигабайт свободного места на скоростном накопителе.

Минимальные

ОС — Windows 10

Процессор — Intel Core i5-6600k или AMD Ryzen 5 1600

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 100 ГБ.

Рекомендуемые

Процессор — Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 100 ГБ на SSD.

До релиза шутера остаются считанные дни: полноценный запуск состоится 19 ноября, но уже послезавтра, 12 числа, в новинку ворвутся покупатели премиальных изданий и подписчики EA Play.