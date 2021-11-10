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Новости о новом контенте Battlefield 2042 отложили до начала 2022 года

Новости о новом контенте Battlefield 2042 отложили до начала 2022 года
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DICE объявила, что первые новости о свежем контенте для Battlefield 2042 появятся лишь в начале 2022 года. До этого издатель и разработчики планировали поделиться ими до релиза.

Запуск — это только начало.

Разработчики отмечают, что в первом сезоне поклонников ждёт появление нового оперативника, боевого пропуска и контента для Battlefield Portal. Остальные детали раскроют лишь через несколько месяцев. При этом неизвестно, когда стартует сам сезон — видимо, не раньше февраля.

В наш первый год мы запустим четыре сезона с четырьмя актуальными боевыми пропусками, четырьмя новыми специалистами и новыми локациями.

Вместе с этим DICE подтвердила, что планирует активно поддерживать редактор Portal — хотя летом планы на его развитие были туманными. Видимо, что-то внутри издательства изменилось.

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После запуска шутера 19 ноября начнётся пресезон с еженедельными испытаниями, наградами и временными режимами.

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