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В Genshin Impact разрешат делать и продавать уникальный контент

В Genshin Impact разрешат делать и продавать уникальный контент
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Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo решили дать игрокам добро на создание различного контента, будь то арты, игрушки или комиксы. В будущем авторы смогут даже продать или дарить свой контент

Главное условие — чтобы созданная продукция по тайтлу не нарушала действующие законодательные и нормативные акты, а также не подрывала репутацию miHoYo. Также нельзя регистрировать контент как авторский или создавать товарный знак.

Геймеры имеют право использовать все официальные материалы по Genshin Impact, то есть модели, компьютерную графику, монстров, элементы сцен, персонажей и тому подобное. Если фанат захочет разработать свой принт для футболки, то он обязан указать, что «данная продукция не создана miHoYo».

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Есть и другие ограничения. Например, если количество продукции превысит 200, то необходимо подать заявление разработчикам через любой из доступных каналов связи. Со всеми условиями можно ознакомиться в официальном сообществе Genshin Impact.

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