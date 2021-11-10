YouTube скроет счётчик дизлайков на всех видео

В ближайшее время пользователям станет сложнее публично утверждаться, поскольку на YouTube откажутся от демонстрации счётчика дизлайков на всех роликах.

По словам представителей Google, решение продиктовано желанием дать создателям контента больше работать над роликами, нежели следить за негативной реакцией отдельных людей — так в компании надеются создать более уважительное отношение между зрителями и блогерами.

Кнопка дизлайка никуда не денется, однако счётчик скроют.

Увидеть число дизлайков смогут лишь владельцы каналов, тогда как публике придётся угадывать общую реакцию сообщества на ролик по комментариям (если и их не начнут особо активно модерировать, скрывая любую критику).

Как отмечает YouTube , в рамках тестирования стало понятно, что при скрытии числа дизлайков пользователи стали реже нажимать на кнопку для атаки или попытки обидеть блогера. Когда цифры дизлайков не растут, люди не получают удовлетворение от попыток поиздеваться над человеком.

Примечательно, что больше всего дизлайков на YouTube у ролика от самого YouTube — речь про Rewind 2018.