Дизайн Человека-паука для игры «Мстители» наконец-то раскрыли

Square Enix спустя почти полтора года закулисных интриг наконец-то представила дизайн Человека-паука для игры «Мстители». И… супергерой выглядит примерно как и везде — это самый обычный костюм персонажа.

Первый трейлер с дружелюбным соседом покажут завтра!

Герой появится 30 ноября, но только на PlayStation — на Xbox и ПК его не будет. Разработчики обещают полноценную сюжетную линию, где Питер Паркер найдёт общий язык с Мисс Марвел и Чёрной вдовой. Личность паука во Мстителях не знают и раскрыть её никто не планирует.

Судя по всему, полноценной сюжетной кампании, как было с Чёрной пнатерой, ожидать не стоит — поклонников ждёт лишь череда испытаний.

«Мстители» вышли в прошлом году и показали разочаровывающие результаты для Square Enix, а недавно издатель косвенно подтвердил, что выбор Crystal Dynamics в роли ведущего разработчика был ошибочным.