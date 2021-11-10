Дизайн Человека-паука для игры «Мстители» наконец-то раскрыли

Square Enix спустя почти полтора года закулисных интриг наконец-то представила дизайн Человека-паука для игры «Мстители». И… супергерой выглядит примерно как и везде — это самый обычный костюм персонажа.
Герой появится 30 ноября, но только на PlayStation — на Xbox и ПК его не будет. Разработчики обещают полноценную сюжетную линию, где Питер Паркер найдёт общий язык с Мисс Марвел и Чёрной вдовой. Личность паука во Мстителях не знают и раскрыть её никто не планирует.
Судя по всему, полноценной сюжетной кампании, как было с Чёрной пнатерой, ожидать не стоит — поклонников ждёт лишь череда испытаний.
«Мстители» вышли в прошлом году и показали разочаровывающие результаты для Square Enix, а недавно издатель косвенно подтвердил, что выбор Crystal Dynamics в роли ведущего разработчика был ошибочным.
- 10 ноября 2021
-
21:21
-
21:10
-
20:40
-
20:25
-
20:02
-
19:32
-
19:21
-
19:14
-
19:02
-
18:39
-
18:25
-
17:45
-
17:38
-
17:04
-
16:16
-
15:31
-
15:01
-
14:48
-
14:15
-
14:06
-
13:36
-
13:11
-
12:55
-
12:21
-
12:15
-
11:12
-
10:19
-
09:56
-
09:39
-
09:19
-
08:40
- 9 ноября 2021
-
21:46
-
21:13
-
21:01
-
20:32