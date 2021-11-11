Наруто совсем скоро появится в Fortnite

Студия Epic Games анонсировали появление Наруто в Fortnite. Судя по всему, в основу кроссовера ляжет сериал «Ураганные хроники». Событие стартует уже 16 ноября.
Пока неизвестно, кто именно из персонажей появится в игре помимо самого Наруто и каким будет ивент. Вполне возможно, в Fortnite появится отдельный режим, в котором разработчики смогут реализовать на полную все свои идеи.
Слухи о кроссовере Fortnite и «Наруто» появились в мае. В ходе судебного разбирательства между Epic Games и Apple была найдена презентация с ближайшими планами разработчиков Fortnite. В них также нашли упоминания Джона Макклейна из «Крепкого орешка» и Китнисс Эвердин из «Голодных игр».
Ранее в королевской битве от Epic Games уже проходили тематические события. В Fortnite появлялись световые мечи и скины штурмовиков из «Звёздных войн», «Перчатка Бесконечности» и сам Танос из «Мстителей: Финал», а также скины Бэтмена и крюк-кошка из «Вселенной DC».
Ранее из королевской битвы удалили эмоцию Трэвиса Скотта после трагедии на концерте.
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