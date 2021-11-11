Новые «Трансформеры» и «Звёздный путь» выйдут позже запланированного

Кинокомпания Paramount Pictures объявила о переносе двух релизов — перезапуска «Трансформеров» и следующего фильма во франшизе «Звёздный путь».
Таким образом, график крупнейших премьер Paramount сейчас выглядит так:
- «Трансформеры: Восхождение Звероботов» — 9 июня 2023 года (вместо 24 июня 2022)
- Новый «Звёздный путь» — 22 декабря 2023 года (вместо 9 июня 2023)
«Восхождение Звероботов» станет перезапуском фильмов о трансформерах. События развернутся в 1994 году в Нью-Йорке и Перу. В фильме появятся Максималы, способные превращаться в зверей. Остальные сюжетные подробности пока неизвестны. Режиссёром проекта выступит Стивен Кейпл мл. («Крид 2», «Земля обетованная»).
О сюжете нового «Звёздного пути» пока ничего неизвестно. Над проектом работает режиссёр Мэтт Шекман («Ванда/Вижн», «Пацаны»).
Ранее съёмки нового фильма по «Звёздным войнам» отложили на неопределённое время, хотя фильм всё ещё запланирован на конец 2023 года.
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