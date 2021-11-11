На YouTube задизлайкали анонс отключения дизлайков

10 ноября компания Google объявила об отключении показа дизлайков на видео. Пользователи всё ещё могут их ставить, однако они не будут видеть их общее количество — такая функция останется только у авторов роликов.

Решение Google вызвало недоумение у аудитории. По её словам, теперь будет очень сложно отслеживать качество и достоверность видео — раньше это можно было сделать, обратив внимание на количество дизлайков.

Иронично, что в результате зрители закидали дизлайками ролик, который анонсирует отключение дизлайков. На момент публикации заметки у видео 6,6 тыс. лайков и более 17 тыс. дизлайков.

Команду YouTube также заподозрили в использовании ботов с положительными комментариями — они очень похожим образом благодарят компанию за информацию. Правда, на данный момент их не очень много.

Одинаковые ответы

Неизвестно, какие меры предпримет Google. Вполне возможно, функцию отменят, как когда-то отменили ежегодную рубрику YouTube Rewind. Тогда это произошло как раз из-за массового наплыва дизлайков.