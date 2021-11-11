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На YouTube задизлайкали анонс отключения дизлайков

На YouTube задизлайкали анонс отключения дизлайков
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10 ноября компания Google объявила об отключении показа дизлайков на видео. Пользователи всё ещё могут их ставить, однако они не будут видеть их общее количество — такая функция останется только у авторов роликов.

Решение Google вызвало недоумение у аудитории. По её словам, теперь будет очень сложно отслеживать качество и достоверность видео — раньше это можно было сделать, обратив внимание на количество дизлайков.

Иронично, что в результате зрители закидали дизлайками ролик, который анонсирует отключение дизлайков. На момент публикации заметки у видео 6,6 тыс. лайков и более 17 тыс. дизлайков.

Команду YouTube также заподозрили в использовании ботов с положительными комментариями — они очень похожим образом благодарят компанию за информацию. Правда, на данный момент их не очень много.

Одинаковые ответы

Одинаковые ответы

Неизвестно, какие меры предпримет Google. Вполне возможно, функцию отменят, как когда-то отменили ежегодную рубрику YouTube Rewind. Тогда это произошло как раз из-за массового наплыва дизлайков.

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