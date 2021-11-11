MY. GAMES: российский игровой рынок вырастет на 1% в 2021 году

Согласно прогнозу MY.Games, объём российского игрового рынка в 2021-м составит 165,6 млрд рублей — в прошлом году он составил 163,4 млрд.

Больше всего денег принесут F2P-игры — они займут примерно 85% от общего оборота. Главной игровой платформой российских игроков остаётся ПК, объём оценивается в 78,1 млрд рублей. Далее идут мобильные игры с 73,8 млрд оборота. Консольные проекты занимают третью строчку с большим отставанием — 13,64 млрд.

При этом ПК рынок упадёт на 4,6% по сравнению с прошлым годом, мобильный увеличится на 10%, а консольный уменьшится на 5%.

Ранее Roblox Corporation стала самой дорогой игровой компанией США. Она обошла Activision Blizzard на $ 10 млрд. Это произошло благодаря резкому скачку акций на 40% после квартального отчёта компании.