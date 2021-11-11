GTA: The Definitive Edition временно убрали из PS Store — некоторые играли раньше других

11 ноября в 18:00 мск состоится релиз GTA: The Definitive Edition. Сборник можно предзаказать для консолей Xbox и Nintendo Switch, но не для PS4 и PS5. Rockstar Games убрала ремастеры из PS Store, потому что игроки получили к ним доступ раньше, чем планировалось.

Известно, что запустить сборник раньше времени смогли геймеры из России, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии. Неизвестно, из-за чего это произошло. Вероятно, авторы вернут ремастеры GTA в PS Store после релиза.

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Похоже, дела у GTA: The Definitive Edition идут не очень хорошо. В сети появились видео с анализом производительности. Каждая часть ремастера лагает, некоторые персонажи выглядят несуразно, а ещё есть проблемы с анимацией. Всё вышесказанное относится к версиям для PS5.

Игроки надеются, что Rockstar Games исправит всё это патчами, но сама ситуация удручающая.