В Call of Duty: Vanguard могут появиться Капитан Америка и Индиана Джонс

Похоже, скоро в Call of Duty: Vanguard появятся Индиана Джонс и Капитан Америка. Датамайнеры нашли в файлах игры два изображения. На одном из них Стив Роджерс со своим щитом, а на втором — знаменитый искатель сокровищ, который бьёт фашиста по лицу.

Появление персонажей в шутере вполне логично. История происхождения Роджерса и приключения Джонса происходят во времена Второй мировой войны. К тому же летом 2021 года Activision и Disney вели переговоры о возможном партнёрстве. Вероятно, это оно и есть.

Примечательно, что файлы с изображениями получили в названии две буквы: «A» и «H». Игроки предположили, что будущий ивент с появлением Капитана Америка и Индиана Джонса получит название American Heroes, что тоже вписывается в концепцию Vanguard.

Если персонажей действительно добавят, то это произойдет не в первый раз. Ранее в Black Ops Cold War и Warzone появились герои боевиков 80-х — Джон Рэмбо и Джон Макклейн из «Крепкого орешка».

Call of Duty: Vanguard доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.