В Call of Duty: Vanguard могут появиться Капитан Америка и Индиана Джонс

Похоже, скоро в Call of Duty: Vanguard появятся Индиана Джонс и Капитан Америка. Датамайнеры нашли в файлах игры два изображения. На одном из них Стив Роджерс со своим щитом, а на втором — знаменитый искатель сокровищ, который бьёт фашиста по лицу.
Появление персонажей в шутере вполне логично. История происхождения Роджерса и приключения Джонса происходят во времена Второй мировой войны. К тому же летом 2021 года Activision и Disney вели переговоры о возможном партнёрстве. Вероятно, это оно и есть.
Примечательно, что файлы с изображениями получили в названии две буквы: «A» и «H». Игроки предположили, что будущий ивент с появлением Капитана Америка и Индиана Джонса получит название American Heroes, что тоже вписывается в концепцию Vanguard.
Если персонажей действительно добавят, то это произойдет не в первый раз. Ранее в Black Ops Cold War и Warzone появились герои боевиков 80-х — Джон Рэмбо и Джон Макклейн из «Крепкого орешка».
Call of Duty: Vanguard доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
- 11 ноября 2021
-
14:26
-
14:23
-
14:00
-
13:49
-
13:18
-
13:17
-
12:07
-
11:37
-
11:20
-
10:43
-
10:20
-
09:54
-
09:27
-
09:03
-
08:39
- 10 ноября 2021
-
22:37
-
21:21
-
21:10
-
20:40
-
20:25
-
20:02
-
19:32
-
19:21
-
19:14
-
19:02
-
18:39
-
18:25
-
17:45
-
17:38
-
17:04
-
16:16
-
15:31
-
15:01
-
14:48
-
14:15