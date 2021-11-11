Продюсер переиздания GTA: The Trilogy рассказал о сложностях создания ремастера

Издание TheGamer пообщалось с продюсером переиздания GTA: The Trilogy Ричом Росадо. Он поведал о сложностях во время создания ремастера. Мы выбрали из интервью самое интересное.

Разработкой обновлённых версий занималась студия Grove Street Games в течение нескольких лет. Главной задачей команды было сохранение атмосферы трилогии, которую «очень любят фанаты». В том числе поэтому GTA: The Trilogy — именно ремастеры, а не полноценные ремейки.

По словам Росадо, сложнее всего было осовременить основных персонажей трилогии. В начале нулевых у их лиц была простая геометрия и невыразительные черты, однако в ремастере это следовало исправить. Что неизбежно вело к изменению их пропорций. Grove Street Games сделала всё возможное, чтобы сохранить узнаваемый дизайн героев.

Также Рич коснулся производительности трилогии — команда пыталась найти золотую середину, чтобы на каждой платформе игры выглядели и работали примерно одинаково. В результате, по мнению продюсера, вся трилогия одинаково хорошо ощущается на всех платформах и работает при стабильной частоте кадров.

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Росадо также назвал ремастер GTA 3 самым сложным в производстве. Команда занялась этой игрой в первую очередь, множество ассетов приходилось создавать с нуля. В то время как в San Andreas студия набила руку и без проблем осовременила культовую игру.

Релиз GTA: The Trilogy — The Definitive Edition состоится 11 ноября в 18:00 мск. Ранее Rockstar Games убрала ремастеры из PS Store, потому что игроки получили к ним доступ раньше, чем планировалось.