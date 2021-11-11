Продюсер переиздания GTA: The Trilogy рассказал о сложностях создания ремастера

Издание TheGamer пообщалось с продюсером переиздания GTA: The Trilogy Ричом Росадо. Он поведал о сложностях во время создания ремастера. Мы выбрали из интервью самое интересное.
Разработкой обновлённых версий занималась студия Grove Street Games в течение нескольких лет. Главной задачей команды было сохранение атмосферы трилогии, которую «очень любят фанаты». В том числе поэтому GTA: The Trilogy — именно ремастеры, а не полноценные ремейки.
По словам Росадо, сложнее всего было осовременить основных персонажей трилогии. В начале нулевых у их лиц была простая геометрия и невыразительные черты, однако в ремастере это следовало исправить. Что неизбежно вело к изменению их пропорций. Grove Street Games сделала всё возможное, чтобы сохранить узнаваемый дизайн героев.
Также Рич коснулся производительности трилогии — команда пыталась найти золотую середину, чтобы на каждой платформе игры выглядели и работали примерно одинаково. В результате, по мнению продюсера, вся трилогия одинаково хорошо ощущается на всех платформах и работает при стабильной частоте кадров.
Росадо также назвал ремастер GTA 3 самым сложным в производстве. Команда занялась этой игрой в первую очередь, множество ассетов приходилось создавать с нуля. В то время как в San Andreas студия набила руку и без проблем осовременила культовую игру.
Релиз GTA: The Trilogy — The Definitive Edition состоится 11 ноября в 18:00 мск. Ранее Rockstar Games убрала ремастеры из PS Store, потому что игроки получили к ним доступ раньше, чем планировалось.
- 11 ноября 2021
-
14:26
-
14:23
-
14:00
-
13:49
-
13:18
-
13:17
-
12:07
-
11:37
-
11:20
-
10:43
-
10:20
-
09:54
-
09:27
-
09:03
-
08:39
- 10 ноября 2021
-
22:37
-
21:21
-
21:10
-
20:40
-
20:25
-
20:02
-
19:32
-
19:21
-
19:14
-
19:02
-
18:39
-
18:25
-
17:45
-
17:38
-
17:04
-
16:16
-
15:31
-
15:01
-
14:48
-
14:15