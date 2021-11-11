Студию, участвовавшую в создании «Властелина колец» и «Аватара», продали за $ 1,63 млрд

Американская компания по разработке игр Unity Software Inc. купила студию Weta Digital. Она занималась созданием спецэффектов для «Властелина колец», «Аватара», «Игры престолов» и других крупных проектов. Сумма сделки составила $ 1,63 млрд.

С покупкой в состав Unity войдут более 275 инженеров из Weta Digital. Художников по визуальным эффектам из студии переведут в подразделение под названием Weta FX. Владельцем большинства акций останется Питер Джексон — известный режиссёр и сценарист.

По словам руководства Unity, приобретение позволит улучшить работу над сложными инструментами и даже «сформировать будущее метавселенной». Эта сделка станет для Unity Software Inc. крупнейшей в истории.

У создателя «Игры в кальмара» уже есть идея для второго сезона, но он боится огорчить зрителей, построивших множество теорий о продолжении.