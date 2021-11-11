Не все читы попадут в GTA: The Trilogy из-за особенностей Unreal Engine 4

Игры серии GTA, безусловно, славятся своими чит-кодами, которые делали геймплей хоть и не совсем честным, зато интересным. К сожалению, не все из них попадут в обновлённые ремастеры.

По словам продюсера тайтлов Рича Росадо, такое решение Rockstar Games приняла в связи с использованием движка Unreal Engine 4. Из-за его технических особенностей какие-то читы работали некорректно, и поэтому их вырезали.

Вдаваться в конкретику Росадо не стал. По его словам, пусть игроки сами выяснят, какие читы не работают в The Definitive Edition. Сделать это можно будет уже сегодня — сборник выйдет 11 ноября в 18:00 мск на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Ранее Рич Росадо рассказал изданию TheGamer о трудностях разработки ремастеров трилогии GTA. Главная задача авторов была в сохранении атмосферы и стиля.