В Epic Games Store раздают набор для Rogue Company с персонажами и опытом

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 18 ноября в цифровом магазине можно забрать премиальный набор для шутера Rogue Company.

В комплект вошли 20 тыс. единиц опыта для боевого пропуска, новые агенты Скорч и Блейд, а также облик «Дьяволица» для второй. В Rogue Company недавно стартовал четвёртый сезон, с которым в игре появилась новая карта, изменился баланс оружия и многое другое.

С 18 ноября пользователи смогут забрать аж три игры: пошаговый карточный тайтл Guild of Dungeoneering, адвенчуру Never Alone и аудиовизуальный проект группы Radiohead Kid A Mnesia.

11 ноября стало известно, что в ремастерах GTA 3, Vice City и San Andreas не будут работать некоторые читы. Rockstar Games пришлось отказаться от некоторых из-за технических особенностей Unreal Engine 4.