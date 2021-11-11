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В Epic Games Store раздают набор для Rogue Company с персонажами и опытом

В Epic Games Store раздают набор для Rogue Company с персонажами и опытом
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В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 18 ноября в цифровом магазине можно забрать премиальный набор для шутера Rogue Company.

В комплект вошли 20 тыс. единиц опыта для боевого пропуска, новые агенты Скорч и Блейд, а также облик «Дьяволица» для второй. В Rogue Company недавно стартовал четвёртый сезон, с которым в игре появилась новая карта, изменился баланс оружия и многое другое.

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