GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла на ПК и консолях

Состоялся релиз GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Это сборник, в который вошли ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas. Он доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Пока что приобрести GTA: The Definitive Edition можно лишь в цифровых магазинах. Физические версии появятся в продаже с 7 декабря.
Где купить GTA: The Trilogy — The Definitive Edition
- PS Store — 4639 рублей
- Microsoft Store — $ 59,99 (примерно 4300 рублей)
- Nintendo eShop — 5399 рублей
- Магазин Rockstar (ПК-версия)— 4279 рублей
Ремастеры трилогии GTA получили различные графические и геймплейные улучшения. Например, в тайтлах есть колесо выбора видов оружия и элементы управления прямиком из GTA 5. Rockstar Games хотела адаптировать игры под современные стандарты, при этом сохранив атмосферу и стиль оригиналов.
В обновлённые части GTA попали более 200 музыкальных композиций. Некоторые треки, например, Майкла Джексона, так и не вошли в саундтрек. Из-за движка Unreal Engine 4 не все чит-коды из оригинальных игр будут работать в The Definitive Edition.
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