Джин Грей из «Людей Икс» появилась в Fortnite

В Fortnite неожиданно стала доступна Джин Грей («Тёмный Феникс») из «Людей Икс». Обычно подобные события происходят в рамках кроссоверов, однако в этот раз персонажа просто добавили в игру.

Джин Грей — мутант из вселенной Marvel, которая с рождения обладала телекинетическими и телепатическими способностями. Во время спасательной операции она подверглась воздействию космической энергии, которая наделила её ещё большей мощью. И теперь судьба завела Тёмного Феникса на остров Fortnite!

В Fortnite доступны:

Скин Джин Грей («Тёмный Феникс»)

Украшение на спину «Крылья феникса»

Эмоция «Возрождение феникса»

Экран загрузки «Ярость феникса»

Скин, украшение и загрузочный экран находятся в наборе, а эмоцию необходимо приобретать отдельно.

Ранее Epic Games анонсировала появление Наруто в Fortnite. Судя по всему, в основу кроссовера ляжет сериал «Ураганные хроники». Событие стартует уже 16 ноября.