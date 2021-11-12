Джин Грей из «Людей Икс» появилась в Fortnite
Поделиться
В Fortnite неожиданно стала доступна Джин Грей («Тёмный Феникс») из «Людей Икс». Обычно подобные события происходят в рамках кроссоверов, однако в этот раз персонажа просто добавили в игру.
Джин Грей — мутант из вселенной Marvel, которая с рождения обладала телекинетическими и телепатическими способностями. Во время спасательной операции она подверглась воздействию космической энергии, которая наделила её ещё большей мощью. И теперь судьба завела Тёмного Феникса на остров Fortnite!
В Fortnite доступны:
- Скин Джин Грей («Тёмный Феникс»)
- Украшение на спину «Крылья феникса»
- Эмоция «Возрождение феникса»
- Экран загрузки «Ярость феникса»
Скин, украшение и загрузочный экран находятся в наборе, а эмоцию необходимо приобретать отдельно.
Ранее Epic Games анонсировала появление Наруто в Fortnite. Судя по всему, в основу кроссовера ляжет сериал «Ураганные хроники». Событие стартует уже 16 ноября.
Комментарии
- 12 ноября 2021
-
10:08
-
09:45
-
09:24
-
08:58
-
08:46
- 11 ноября 2021
-
20:13
-
20:03
-
19:19
-
19:11
-
18:35
-
17:40
-
17:27
-
15:51
-
15:11
-
15:10
-
14:26
-
14:23
-
14:00
-
13:49
-
13:18
-
13:17
-
12:07
-
11:37
-
11:20
-
10:43
-
10:20
-
09:54
-
09:27
-
09:03
-
08:39
- 10 ноября 2021
-
22:37
-
21:21
-
21:10
-
20:40
-
20:25
Партнерский контент