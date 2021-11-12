Disney показала концепт-арты сериала про Оби-Вана Кеноби

В стриминговом сервисе Disney для Индии под названием Hotstar выпустили небольшое видео, посвящённое грядущему сериалу «Оби-Ван Кеноби». В нём авторы показали концепт-арты, на основе которых будут создавать шоу. Судя по всему, Оби-Ван вновь столкнётся со своим бывшим учеником Энакином Скайуокером, ставшим Дартом Вейдером.

«Оби-Ван Кеноби» выйдет в стриминговом сервисе Disney+ в 2022 году. Сериал будет состоять из шести эпизодов — действия развернутся спустя 10 лет после «Мести Ситхов». К главной роли вернётся Юэн Макгрегор, а Хейден Кристенсен вновь сыграет Энакина Скайуокера.

Ранее съёмки фильма «Звёздные войны: Эскадрилья «Изгой» отложили на неопределённое время — они должны были начаться в 2022 году. При этом расписание не меняли: картина появится в кинотеатрах в декабре 2023 года.