Российский сайт о GTA получил DMCA-страйк от Take-Two с требованием удалить моды
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Российский сайт LibertyCity сообщил об очередном страйке от компании Take-Two, владельцев Rockstar. По требованию правообладателя сайт удалит три файла:
- The Lost and Damned Unlocked — мод, который превращал Нико Беллика из GTA 4 в Джонни Клебица — героя дополнения The Lost and Damned. Он также добавлял новое оружие, мотоциклы и иконки;
- Обычное сохранение для GTA 4: The Lost And Damned, в котором игра пройдена на 65%;
- GTA Advance PC Port: BETA2 — мод, который добавлял в GTA III элементы из портативной GTA Advance. Включая новый район, здания и рекламные щиты.
Создатели сайта отметили, что в прошлый раз блокировка затронула популярные моды для GTA III, Vice City и San Andreas — это произошло за несколько месяцев до выхода GTA: The Trilogy. Вполне возможно, страйки на файлы для GTA IV могут быть связаны с планами на переиздание игры про Нико Беллика, о котором уже некоторое время ходят слухи.
Новость по темеСлух: переиздание GTA 4 выйдет в 2023 году
Релиз GTA: The Trilogy — The Definitive Edition состоялся 11 ноября и получился проблемным: игра лагает даже на PlayStation 5.
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