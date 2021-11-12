Rockstar Games Launcher недоступен уже 14 часов — не поиграть ни в GTA, ни в RDR 2

Уже несколько часов на ПК недоступен клиент Rockstar Games Launcher, через который запускаются многие игры именитых разработчиков — прямо сейчас только там доступно переиздание Grand Theft Auto: The Definitive Edition.

Впервые о проблемах стало известно вскоре после выхода переиздания старых GTA — что подтвердила и сама Rockstar ещё 11 ноября в 22:23 мск.

Сервисы Rockstar Games Launcher и все игры с его поддержкой временно отключены. Сервисы вернутся к функционированию сразу после окончания профилактики.

Однако спустя уже больше 14 часов подключиться к RGL до сих пор нельзя, из-за чего сыграть в новенькие ремастеры GTA многим попросту невозможно. Однако проблема касается и других релизов вроде той же Red Dead Redemption 2.

Сейчас почему-то только на ПК недоступны сервисы GTA Online, Red Dead Online и весь функционал Rockstar Games Launcher. Причём Rockstar Social Club спокойно работает.

Вдобавок продажи GTA: The Definitive Edition на ПК временно прекратили.