Ремастер Alan Wake оправдал ожидания Remedy. Главное из отчёта финнов
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Финская компания Remedy опубликовала новый квартальный отчёт. По словам студии, переиздание Alan Wake продаётся хорошо, а разработка новых игр идёт по плану. Выбрали из отчёта самое интересное.
- Alan Wake Remastered продаётся отлично, но точные цифры не названы.
- Падение выручки и операционной прибыли произошло за счёт снижения продаж Control, а также из-за уменьшения выплат со стороны Smilegate — для неё Remedy разрабатывает шутер Crossfire X.
- Сюжетная кампания Crossfire X уже завершена — в данный момент идёт полировка проекта.
- Несколько месяцев назад началось производство следующей крупной игры студии — скорее всего, Alan Wake 2.
- Выручка снизилась в четыре раза по сравнению с прошлым кварталом и составила € 7,98 млн.
- Операционная прибыль составила всего € 0,29 млн, хотя в прошлом финансовом году показатель равнялся € 3,44 млн.
Ранее в продажу поступил шутер-слэшер Bright Memory: Infinite. Критики громят проект, а игроки в восторге от игры.
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