Ремастер Alan Wake оправдал ожидания Remedy. Главное из отчёта финнов

Финская компания Remedy опубликовала новый квартальный отчёт. По словам студии, переиздание Alan Wake продаётся хорошо, а разработка новых игр идёт по плану. Выбрали из отчёта самое интересное.

Alan Wake Remastered продаётся отлично, но точные цифры не названы.

Падение выручки и операционной прибыли произошло за счёт снижения продаж Control, а также из-за уменьшения выплат со стороны Smilegate — для неё Remedy разрабатывает шутер Crossfire X.

Сюжетная кампания Crossfire X уже завершена — в данный момент идёт полировка проекта.

Несколько месяцев назад началось производство следующей крупной игры студии — скорее всего, Alan Wake 2.

Выручка снизилась в четыре раза по сравнению с прошлым кварталом и составила € 7,98 млн.

Операционная прибыль составила всего € 0,29 млн, хотя в прошлом финансовом году показатель равнялся € 3,44 млн.

Ранее в продажу поступил шутер-слэшер Bright Memory: Infinite. Критики громят проект, а игроки в восторге от игры.