Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ремастер Alan Wake оправдал ожидания Remedy. Главное из отчёта финнов

Ремастер Alan Wake оправдал ожидания Remedy. Главное из отчёта финнов
Комментарии

Финская компания Remedy опубликовала новый квартальный отчёт. По словам студии, переиздание Alan Wake продаётся хорошо, а разработка новых игр идёт по плану. Выбрали из отчёта самое интересное.

  • Alan Wake Remastered продаётся отлично, но точные цифры не названы.
  • Падение выручки и операционной прибыли произошло за счёт снижения продаж Control, а также из-за уменьшения выплат со стороны Smilegate — для неё Remedy разрабатывает шутер Crossfire X.
  • Сюжетная кампания Crossfire X уже завершена — в данный момент идёт полировка проекта.
  • Несколько месяцев назад началось производство следующей крупной игры студии — скорее всего, Alan Wake 2.
  • Выручка снизилась в четыре раза по сравнению с прошлым кварталом и составила € 7,98 млн.
  • Операционная прибыль составила всего € 0,29 млн, хотя в прошлом финансовом году показатель равнялся € 3,44 млн.

Ранее в продажу поступил шутер-слэшер Bright Memory: Infinite. Критики громят проект, а игроки в восторге от игры.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021