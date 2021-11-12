10 самых популярных игр на PS5: Sony раскрыла их на первый день рождения консоли

Сегодня PlayStation 5 празднует первую годовщину — консоль вышла 12 ноября 2020 года в США и Японии, а в Европе и России появилась лишь спустя неделю, 18-го числа.

Новинке удалось показать лучший старт продаж в истории индустрии, а за прошедшие 12 месяцев на ней вышло уже больше 360 игр — и впереди только больше. Одни студии PlayStation сейчас делают больше 25 проектов. В честь дня рождения Sony раскрыла 10 самых популярных игр для PS5.

Рейтинг составлялся по количеству часов и, похоже, только если у игр есть полноценная версия для PS5. То есть Call of Duty: Warzone и Apex Legends не попали в список потому, что они работают на PS5 по обратной совместимости с PS4.

Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 «Человек-паук: Майлз Моралес» Demon’s Souls NBA 2K22.

Вдобавок за прошедший год владельцы PS5 наиграли более 4,6 млрд часов и провели 26 млн часов трансляций.