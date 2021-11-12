10 самых популярных игр на PS5: Sony раскрыла их на первый день рождения консоли

Сегодня PlayStation 5 празднует первую годовщину — консоль вышла 12 ноября 2020 года в США и Японии, а в Европе и России появилась лишь спустя неделю, 18-го числа.
Новинке удалось показать лучший старт продаж в истории индустрии, а за прошедшие 12 месяцев на ней вышло уже больше 360 игр — и впереди только больше. Одни студии PlayStation сейчас делают больше 25 проектов. В честь дня рождения Sony раскрыла 10 самых популярных игр для PS5.
Рейтинг составлялся по количеству часов и, похоже, только если у игр есть полноценная версия для PS5. То есть Call of Duty: Warzone и Apex Legends не попали в список потому, что они работают на PS5 по обратной совместимости с PS4.
- Fortnite
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- FIFA 21
- NBA 2K21
- Assassin’s Creed Valhalla
- Destiny 2
- MLB The Show 21
- «Человек-паук: Майлз Моралес»
- Demon’s Souls
- NBA 2K22.
Вдобавок за прошедший год владельцы PS5 наиграли более 4,6 млрд часов и провели 26 млн часов трансляций.
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