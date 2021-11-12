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10 самых популярных игр на PS5 за первые 12 месяцев: FIFA, Call of Duty; Fortnite, NBA 2K, Человек-паук

10 самых популярных игр на PS5: Sony раскрыла их на первый день рождения консоли
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Сегодня PlayStation 5 празднует первую годовщину — консоль вышла 12 ноября 2020 года в США и Японии, а в Европе и России появилась лишь спустя неделю, 18-го числа.

Новинке удалось показать лучший старт продаж в истории индустрии, а за прошедшие 12 месяцев на ней вышло уже больше 360 игр — и впереди только больше. Одни студии PlayStation сейчас делают больше 25 проектов. В честь дня рождения Sony раскрыла 10 самых популярных игр для PS5.

Рейтинг составлялся по количеству часов и, похоже, только если у игр есть полноценная версия для PS5. То есть Call of Duty: Warzone и Apex Legends не попали в список потому, что они работают на PS5 по обратной совместимости с PS4.

  1. Fortnite
  2. Call of Duty: Black Ops Cold War
  3. FIFA 21
  4. NBA 2K21
  5. Assassin’s Creed Valhalla
  6. Destiny 2
  7. MLB The Show 21
  8. «Человек-паук: Майлз Моралес»
  9. Demon’s Souls
  10. NBA 2K22.

Вдобавок за прошедший год владельцы PS5 наиграли более 4,6 млрд часов и провели 26 млн часов трансляций.

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