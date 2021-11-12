«Её смело можно назвать фриком». В «Модном приговоре» разобрали косплей на Genshin Impact

11 ноября на Первом канале вышел свежий выпуск шоу «Модный приговор». Он получил название «Что наша жизнь? Игра!», а темой обсуждения стала культура косплея.

Приглашённые эксперты, участники и их родители дискутировали на тему того, нужен ли косплей вообще. Тех, кто занимается этим, упрекнули в слишком откровенных нарядах и неподобающем поведении. По ходу передачи девушки воплотили образ некоторых персонажей из Genshin Impact — Синьоры, Эолы и Нин Гуан.

Её смело можно назвать фриком. В таком виде она может позволить себе ходить по улице.

Примечательно, что ведущий шоу Александр Васильев встал на сторону косплееров. По его словам, молодёжи в наше время нужно как-то самовыражаться, и пусть лучше это будет происходить через образы любимых персонажей, чем через алкоголь или наркотики.

Образы, кстати, довольно точны

Авторы Genshin Impact разрешили игрокам создавать и продавать по игре контент. Это могут быть как рисунки, так и различные игрушки с персонажами.