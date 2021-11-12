«Её смело можно назвать фриком». В «Модном приговоре» разобрали косплей на Genshin Impact

11 ноября на Первом канале вышел свежий выпуск шоу «Модный приговор». Он получил название «Что наша жизнь? Игра!», а темой обсуждения стала культура косплея.
Приглашённые эксперты, участники и их родители дискутировали на тему того, нужен ли косплей вообще. Тех, кто занимается этим, упрекнули в слишком откровенных нарядах и неподобающем поведении. По ходу передачи девушки воплотили образ некоторых персонажей из Genshin Impact — Синьоры, Эолы и Нин Гуан.
Её смело можно назвать фриком. В таком виде она может позволить себе ходить по улице.
Примечательно, что ведущий шоу Александр Васильев встал на сторону косплееров. По его словам, молодёжи в наше время нужно как-то самовыражаться, и пусть лучше это будет происходить через образы любимых персонажей, чем через алкоголь или наркотики.
Образы, кстати, довольно точны
Авторы Genshin Impact разрешили игрокам создавать и продавать по игре контент. Это могут быть как рисунки, так и различные игрушки с персонажами.
- 12 ноября 2021
-
14:36
-
13:59
-
13:52
-
13:41
-
13:26
-
13:12
-
12:56
-
12:33
-
12:09
-
11:40
-
11:08
-
10:37
-
10:08
-
09:45
-
09:24
-
08:58
-
08:46
- 11 ноября 2021
-
20:13
-
20:03
-
19:19
-
19:11
-
18:35
-
17:40
-
17:27
-
15:51
-
15:11
-
15:10
-
14:26
-
14:23
-
14:00
-
13:49
-
13:18
-
13:17
-
12:07
-
11:37