В файлах GTA: Definitive Edition нашли вырезанную музыку. Она просто отключена

В переиздание GTA: The Trilogy вошла не вся музыка из оригинальной трилогии — например, произведения Майкла Джексона и Оззи Озборна. Однако датамайнеры обнаружили, что как минимум из GTA: San Andreas — The Definitive Edition она не убрана, а просто отключена. Композиции всё ещё находятся в файлах игры.

Отсутствие популярных треков связано с окончанием действия лицензий: Rockstar не стала продлевать соглашения с правообладателями. Почему разработчики просто не удалили треки, а отключили их с помощью скриптов — большой вопрос.

Музыка в GTA III и Vice City зашифрована в формате OGG, поэтому датамайнеры пока не готовы сказать, присутствует ли она в файлах игры. Вполне возможно, что и там все треки на месте.

GTA: The Trilogy вышла 11 ноября на всех актуальных платформах. Тем временем Rockstar Games Launcher недоступен уже больше 14 часов — пользователи не могут поиграть в игры компании на ПК.