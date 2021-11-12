Помните провал Fallout 76? А теперь это одна из самых популярных игр Bethesda

Релиз Fallout 76 точно нельзя назвать успешным. Игра буквально провалилась, однако Bethesda не сдавалась и постоянно улучшала игру различным контентом, попутно исправляя ошибки. И всё это не напрасно:

RPG стала одной из самых популярных игр компании.

В сессии ответов на вопросы на Reddit директор Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал про Fallout 76. По его словам, сначала Bethesda подвела игроков, но потом реабилитировалась и исправила свои же ошибки. В итоге это сыграло всем на руку.

Нам повезло, что через три года после релиза Fallout 76 стала одной из наших самых популярных игр. Это благодаря 11 миллионам игроков, которые представляют собой огромное сообщество.

Что интересно, изначально Говарда просили прокомментировать проблемы Cyberpunk 2077, но он тактично отказался, сосредоточившись на Fallout 76.

Fallout 76 доступна на ПК, PS4 и Xbox One, а также на PS5 и Xbox Series по обратной совместимости. Игра есть в Xbox Game Pass, так что, вероятно, многие могли попробовать боевик именно благодаря подписке.