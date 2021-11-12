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Инсайдер: создатели Detroit делают игру Star Wars: Eclipse в новой эпохе «Звёздных войн»

Инсайдер: создатели Detroit делают игру Star Wars: Eclipse в новой эпохе «Звёздных войн»
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Инсайдер и журналист издания VentureBeat Джефф Грабб рассказал детали будущего проекта студии Quantic Dream, подарившей игрокам Detroit: Become Human и Heavy Rain.

По словам журналиста, студия создаёт проект по «Звёздным войнам» под названием Star Wars: Eclipse.

События игры развернутся во времена расцвета Галактической Республики — примерно за 200 лет до фильма «Скрытая угроза». В это время джедаи были наиболее активными и действовали решительно.

Ожидается, что Quantic Dream разрабатывает экшен в открытом мире, а не традиционное интерактивное кино с QTE-элементами. Возможно даже появление мультиплеерных элементов.

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«Расцвет Республики» — новая эра для вселенной «Звёздных войн». Её начали развивать в комиксах и книгах, но пока что не очень удачно. Тем не менее Lucasfilm и Disney делают на новую эпоху большие ставки.

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