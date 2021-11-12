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Скоро в Genshin Impact появится новый вид «гати». Добавят механику баннеров

Скоро в Genshin Impact появится новый вид «гати». Добавят механику баннеров
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На Reddit продолжает появляться информация о будущем обновлении 2.3 для Genshin Impact. Так, недавно стало известно, что в игре появится новая гатя-механика баннеров. Судя по всему, новая механика не станет заменой предыдущей, но будет использоваться для реранов нынешних персонажей.

Несколько примеров работы баннеров в новом патче:

  • Ранее игроки могли не получить желаемого 5-звёздочного героя даже после 50 «роллов». В новой системе пользователь гарантированно получит необходимого персонажа с 5 звёздами в течение 40 попыток.
  • Раньше 5-звёздочный герой не влиял на рейтинг, в новой механике — будет влиять.
  • В прошлой системе игрок мог не получить даже 4-звёздочного героя за 6 роллов. В новой — обязательно получит персонажа уже за 4 попытки.

Полноценная презентация обновления состоится «уже совсем скоро». Разработчики подробно расскажут о новой механике, а также поделятся другими подробностями патча.

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