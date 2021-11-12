Скоро в Genshin Impact появится новый вид «гати». Добавят механику баннеров

На Reddit продолжает появляться информация о будущем обновлении 2.3 для Genshin Impact. Так, недавно стало известно, что в игре появится новая гатя-механика баннеров. Судя по всему, новая механика не станет заменой предыдущей, но будет использоваться для реранов нынешних персонажей.

Несколько примеров работы баннеров в новом патче:

Ранее игроки могли не получить желаемого 5-звёздочного героя даже после 50 «роллов». В новой системе пользователь гарантированно получит необходимого персонажа с 5 звёздами в течение 40 попыток.

Раньше 5-звёздочный герой не влиял на рейтинг, в новой механике — будет влиять.

В прошлой системе игрок мог не получить даже 4-звёздочного героя за 6 роллов. В новой — обязательно получит персонажа уже за 4 попытки.

Полноценная презентация обновления состоится «уже совсем скоро». Разработчики подробно расскажут о новой механике, а также поделятся другими подробностями патча.