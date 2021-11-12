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Take-Two: GTА настолько уникальна, что проживёт ещё очень долго — как Джеймс Бонд

Take-Two: GTА настолько уникальна, что проживёт ещё очень долго — как Джеймс Бонд
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Во время конференции JVGIE генеральный директор Take-Two Штраус Зельник поговорил про различные франшизы и затронул GTA. По его мнению, эта серия может просуществовать очень долго, став чем-то вроде фильмов с Джеймсом Бондом.

Штраус подчеркнул, что ничто не может длиться вечно, однако у GTA есть все основания продолжать развитие в успешном направлении. Он провёл параллель с агентом 007. По мнению гендиректора Take-Two, похожих игр на GTA просто нет.

Я смотрю фильм с Джеймсом Бондом, потому что подобной ленты просто больше нет. А потом мне хочется посмотреть и другие картины с ним. Так же работает и с GTA.

Похожими на GTA франшизами Зельник считает Red Dead Redemption и NBA. Он подчеркнул, что они также могут просуществовать очень долгое время, потому что в них постоянно будут играть и требовать чего-то свежего.

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Также зашла речь про то, хотят ли разработчики одной франшизы менять формат и делать что-то новое. Штраус Зельник отметил, что подобного не происходит, поскольку все понимают важность своей работы, например, над новой частью GTA или элементами для онлайн составляющей.

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